Wetter

Bei wechselnder Bewölkung Schauer, lokal Gewitter

Das Wetter: In der Nacht überwiegend wechselnd bewölkt und trocken. An der Nordseeküste Schauer und Gewitter, am Alpenrand anhaltender Regen. Tiefstwerte 7 bis 2 Grad. Am Tag im Osten und Südosten überwiegend bewölkt und zeitweise Regen. Sonst Wechsel aus Sonne und Wolken, nur einzelne Schauer. 10 bis 17 Grad. Für Teile Sachsens sowie den Süden und Osten Bayerns gilt eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdiensts. Hier kann es nach Dauerregen zu Überflutungen kommen.