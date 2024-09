Wetter

Bei wechselnder Bewölkung Schauer, lokal Gewitter

Das Wetter: Für Teile Sachsens sowie Bayerns gilt eine amtliche Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdiensts vor Dauerregen mit möglichen Überflutungen. Sonst in der Nacht wechselnd bewölkt oder wolkig und überwiegend trocken. Lokal Nebel. An der Nordsee Schauer und Gewitter, am Alpenrand anhaltender Regen. Temperaturrückgang auf 7 bis 2 Grad. Am Tage von den Alpen bis nach Vorpommern bewölkt und teils Regen, über 1.300 Metern auch Schneefall. Sonst bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken nur einzelne Schauer oder kurze Gewitter. 12 bis 17 Grad, im Dauerregen unter 10 Grad.