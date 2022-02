Rheinland-Pfalz, Kaiserslautern: Polizisten bringen einen der Tatverdächtigen (im weißen Overall) nach dem Haftprüfungstermin am Landgericht Kaiserslautern aus dem Justizgebäude. (Harald Tittel/dpa)

Man gehe davon aus, dass beide Festgenommenen Schüsse auf die Opfer abgegeben hätten. Bei Durchsuchungen seien diverse Waffen gefunden worden, darunter auch die mutmaßlichen Tatwaffen, eine Schrotflinte und ein Jagdgewehr. Den Ermittlern zufolge waren die Tatverdächtigen - ein 38-Jähriger und ein 32-Jähriger aus dem saarländischen Sulzbach - wegen Wilderei, Verkehrsunfallflucht und Betrugsdelikten polizeibekannt. Ihre wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse seien nicht geordnet gewesen, hieß es.

Teilgeständnis abgelegt

Der 32-Jährige hat laut Staatswanwaltschaft ein Teilgeständnis abgelegt und den Vorwurf der Wilderei eingeräumt. Er will aber nicht selbst geschossen haben. Der Hauptverdächtige habe von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht.

Den beiden Männern wird vorgeworfen, am frühen Montagmorgen eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und einen 29 Jahre alten Oberkommissar bei einer Verkehrskontrolle an einer Kreisstraße in der Pfalz in der Nähe der Stadt Kusel erschossen zu haben. Die Beamten hatten nach Angaben aus Sicherheitskreisen zuvor per Funk gemeldet, in einem Fahrzeug sei totes Wild gefunden worden. Später setzte einer von ihnen einen Notruf ab mit den Worten "Die schießen". Am Nachmittag nahm die Polizei die beiden Männer im Saarland fest. Der Hauptbeschuldigte hatte am Tatort seinen Personalausweis sowie seinen Führerschein liegen gelassen. "Ohne diese Hinweise, wäre man nur schwer den Beschuldigten auf die Spur gekommen", erklärte Kriminaldirektor Gautsche.

Bundesweite Anteilnahme

Die Tat löste bundesweit Bestürzung aus. Bundesinnenministerin Faeser (SPD) sagte, die Tat zeige, dass Polizisten jeden Tag ihr Leben für die Sicherheit der Menschen in Deutschland riskierten. Die Tat erinnere an eine Hinrichtung. Der rheinland-pfälzische Innenminister Lewentz erklärte, die Beamten seien mit größter Brutalität ermordet worden.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.