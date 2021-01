Die niederländische Regierung tritt zurück, wenige Wochen vor der Parlamentswahl im März. Das teilte Premierminsiter Rutte in Den Haag mit. Seine Regierung zieht damit die Konsequenzen aus einer Affäre um Kinderbeihilfen.

Laut dem Bericht einer Untersuchungskommission wurden rund 20.000 Eltern von niederländischen Behörden fälschlicherweise Betrug vorgeworfen. Wegen Rückforderungen waren die Familien in finanzielle Not geraten.



Umfragen zufolge dürfte Ruttes rechtsliberale Partei VVD bei der Parlamentswahl am 17. März trotz der Affäre stärkste Kraft werden. Bis anschließend eine neue Regierung gebildet ist, bleibt die jetzige Regierung geschäftsführend im Amt.

Rutte hatte bereits versichert, dass die Regierung auch nach einem Rücktritt bei der Bewältigung der Corona-Krise voll handlungsfähig bleiben werde.



Die Niederlande sind in dieser Woche bereits das dritte EU-Mitgliedsland, in dem mitten in der Corona-Pandemie eine Regierung zerbricht, nach Estland und Italien.



Diese Nachricht wurde am 15.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.