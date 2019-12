Zur Beilegung des Streits um den Gastransit will der russische Energiekonzern Gazprom umgerechnet 2,6 Milliarden Euro an den ukrainischen Konkurrenten Naftogaz zahlen.

Das Internationale Schiedsgericht in Stockholm hatte im Februar 2018 angeordnet, dass Gazprom einen Ausgleich für den jahrelangen Rechtsstreit zwischen Moskau und Kiew zahlen müsse. Wie russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Gazprom-Chef Miller berichten, erklärte sich der Konzern nun im Rahmen der Verhandlungen zum neuen Transitvertrag dazu bereit. Dieser war am Donnerstag unter Vermittlung der EU und Deutschlands in Berlin erzielt worden. Am Freitag besiegelten beide Länder das Abkommen.