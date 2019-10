In der libanesischen Haupstadt Beirut haben Unbekannte ein Protestlager von Regierungsgegnern angegriffen.

Augenzeugen berichten von schwarzgekleideten Männern, die das Zeltlager auf einem Platz attackierten. Oppositionsanhänger hätten die Flucht ergriffen, Teile des Camps ständen in Flammen. Es wurde vermutet, dass es sich bei den Angreifern um Mitglieder der schiitischen Milizen Hisbollah und Amal handelt. Diese hatten sich zuvor bereits Auseinandersetzungen mit Demonstranten geliefert.



Die Proteste gegen die Regierung im Libanon dauern bereits seit Tagen an. Die Demonstranten werfen der Regierung Korruption und Misswirtschaft vor. Nach bislang nicht bestätigten Meldungen will Ministerpräsident Hariri heute seinen Rücktritt erklären.