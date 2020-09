In Beirut haben sich Hoffnungen auf weitere Überlebende der Explosionskatastrophe nicht bestätigt.

Der Leiter eines Rettungsteams in der libanesischen Hauptstadt teilte mit, unter den Trümmern eines eingestürzten Hauses gebe es zumindest aus technischer Sicht keine Anzeichen mehr für Leben. Die Suche nach Verschütteten hatte am Donnerstag begonnen, nachdem die Helfer mit Ortungsgeräten Signale entdeckt hatten, die als schwache Atemgeräusche gedeutet wurden. Eingesetzt wurde auch ein Suchhund.



Bei der Explosionskatastrophe am 4. August waren mindestens 190 Menschen getötet und über 6.000 verletzt wurden. Der Hafen und große Teile der umliegenden Wohngebiete wurden zerstört.