Nach den verheerenden Explosionen im Hafen von Beirut sind die internationalen Hilfsmaßnahmen angelaufen. Zahlreiche Länder schicken Hilfsgüter und Rettungskräfte in den Libanon. Aus Deutschland fliegt unter anderem ein Team des Technischen Hilfswerks nach Beirut, um bei der Suche nach Verschütteten zu helfen.

Der französische Präsident Macron will morgen persönlich in den Libanon reisen. Länder aus der Region wie Katar, Kuwait oder Jordanien lieferten Feldlazarette oder medizinisches Material. Selbst das verfeindete Israel bot humanitäre Hilfe an.



Bei den Explosionen kamen nach Angaben der libanesischen Regierung mindestens 135 Menschen ums Leben, mehr als 5.000 wurden verletzt. Hunderttausende Menschen sind obdachlos. Außerdem wurden bei der Katastrophe große Teile der im Hafen gelagerten Weizenreserven des Landes zerstört. Die UNO warnt deswegen vor Lebensmittelengpässen. Bereits vor den Explosionen habe der Libanon 80 Prozent seiner Lebensmittel importiert.



Die Regierung rief einen zweiwöchigen Ausnahmezustand für die Hauptstadt aus und stellte mehrere Hafenmitarbeiter unter Hausarrest. Inzwischen geht man davon aus, dass im Hafen mehr als 2.700 Tonnen Ammoniumnitrat explodierten, die ohne geeignete Vorsichtsmaßnahmen gelagert waren. Die Substanz war wohl vor Jahren beschlagnahmt worden. Die Sicherheitsmängel waren den Behörden offenbar bekannt.

Politikwissenschaftlerin Bente Scheller sieht Mitverantwortung der politischen Eliten

Die Politikwissenschaftlerin Bente Scheller hält die politischen Eliten im Libanon für mitverantwortlich für die Explosionen im Hafen der Hauptstadt Beirut. Im Deutschlandfunk-Podcast "Der Tag" sagte die Referatsleiterin Nahost bei der Heinrich-Böll-Stiftung, seit zehn bis 15 Jahren sei ein Staatsversagen im Libanon zu beobachten. Politische Eliten, die aus dem Bürgerkrieg hervorgegangen seien, ignorierten die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger. Es passe ins Bild, dass sich scheinbar niemand um ein so sicherheitsrelevantes Thema wie die Lagerung von hochexplosiven Stoffen gekümmert habe.



Der Libanon erlebt derzeit eine schwere Wirtschafts- und Finanzkrise. Das libanesische Pfund verlor in den vergangenen Monaten rund 80 Prozent seines Wertes im Vergleich zum US-Dollar. Derzeit führt das Land Gespräche mit dem Internationalen Währungsfond. Laut Scheller sei die Regierung aber bisher nicht gewillt, relevante Daten offenzulegen. Diese brauche es aber, um einen Hilfsplan zu erstellen. Ohne internationale Unterstützung werde der Libanon nicht aus der Krise herauskommen, sagte Scheller.



Zuletzt war der Strom in vielen Landesteilen bis zu 20 Stunden am Tag ausgefallen. Immer wieder kam es zu Protesten im Land. Laut Scheller müssen rund 85 Prozent der Güter importiert werden. Bereits vor den Explosionen und der Corona-Pandemie sei etwa die Versorgung mit Medikamenten schlecht gewesen.