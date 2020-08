Nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut reist Bundesaußenminister Maas heute in die libanesische Hauptstadt.

Bei dem eintägigen Besuch sind Gespräche über wirtschaftliche Hilfen für das Land geplant. Zudem will Maas dem Vernehmen nach für politische Reformen werben, die auch von vielen Libanesen gefordert werden. Sie werfen der Regierung Versagen und Korruption vor. Am Montag hatte die Regierung nach tagelangen Protesten ihren Rücktritt angekündigt, bleibt aber übergangsweise im Amt.



Am Abend nahmen in Beirut mehrere Tausend Menschen an einem Trauermarsch zum Gedenken an die Opfer teil. Sie zogen Richtung Hafen und legten dort eine Schweigeminute ein. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums stieg die Zahl der Toten auf 171; 6.000 Menschen wurden verletzt, zahlreiche weitere werden noch vermisst.