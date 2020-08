Eine Woche nach der schweren Explosion im Hafen von Beirut haben am Abend mehrere Tausend Menschen an einem Trauermarsch zum Gedenken an die Opfer teilgenommen.

Sie zogen Richtung Hafen und legten dort eine Schweigeminute ein. Im Laufe des Abends soll es eine Mahnwache geben. Nach Angaben des libanesischen Gesunheitsministeriums stieg die Zahl der Toten auf 171; 6.000 Menschen

wurden verletzt, zahlreiche weitere werden noch vermisst.



Einem Medienbericht zufolge soll die Regierung im Juli Warnungen vor den Folgen einer möglichen Explosion in Beirut erhalten haben. Wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet, erwähnten Sicherheitsexperten dabei ausdrücklich die großen Mengen an Ammoniumnitrat im Hafen von Beirut, das vermutlich zur Explosion führte. Der Bericht sei an Ministerpräsident Diab und Präsident Aoun gegangen.



Die Regierung hatte gestern nach tagelangen Protesten ihren Rücktritt angekündigt, bleibt aber übergangsweise im Amt. Demonstranten werfen ihr Versagen und Korruption vor.