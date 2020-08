Angesichts einer drohenden Lebensmittelknappheit nach den schweren Explosionen in Beirut plant das Welternährungsprogramm eine Notversorgung für den Libanon.

Für Bäckereien und Mühlen sollten Weizenmehl und Getreide geliefert werden, erklärte die UNO-Organisation in Genf. Zudem sollten die Menschen Lebensmittelpakete erhalten. Bei den Explosionen wurden auch die Getreidespeicher im Hafen zerstört. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind wegen Schäden an Krankenhäusern rund 500 Klinikbetten verloren gegangen. Rund eine Viertel Millionen Menschen wurden den Behörden zufolge obdachlos.



In der libanesischen Hauptstadt suchen Helfer weiter nach Überlebenden. Das Rote Kreuz geht davon aus, dass noch immer rund hundert Menschen, vor allem Hafenarbeiter, unter den Trümmern liegen. Viele Länder haben Rettungsteams nach Beirut geschickt, darunter auch Deutschland. Bei den Explosionen am Dienstag sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums mindestens 154 Menschen ums Leben gekommen worden, rund 5.000 wurden verletzt.