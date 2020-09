Im Beiruter Hafen ist einen Monat nach der verheerenden Explosion erneut ein großes Feuer ausgebrochen.

Die Ursache ist noch unklar. Unter den Anwohnern brach Panik aus. Über dem Hafen stieg eine gewaltige Rauchsäule auf. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete, ein Lagerhaus, in dem Reifen gelagert worden seien, sei in Brand geraten.



Bei der Explosion am 4. August kamen mehr als 190 Menschen ums Leben, rund 6.500 Männer, Frauen und Kinder wurden verletzt. Tausende Gebäude in der Hauptstadt wurden beschädigt oder ganz zerstört. Ausgelöst wurde die Explosion durch große Mengen der Chemikalie Ammoniumnitrat, die über Jahre im Hafen gelagert waren.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.