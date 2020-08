Eine Woche nach der schweren Explosion im Hafen von Beirut ist die Zahl der Toten auf 165 gestiegen.

Rund 20 Menschen würden weiterhin vermisst, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit. 6.000 Personen seien infolge der Detonation verletzt worden. Einem Medienbericht zufolge soll die libanesische Regierung im Juli Warnungen vor den Folgen einer möglichen Explosion in Beirut erhalten haben. Wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet, erwähnten Sicherheitsexperten dabei ausdrücklich die großen Mengen an Ammoniumnitrat im Hafen von Beirut, das vermutlich zur Explosion führte. Der Bericht sei an Ministerpräsident Diab und Präsident Aoun gegangen. Durch die Detonation sind weite Teile der Stadt zerstört worden, darunter auch zahlreiche Baudenkmäler aus der Zeit des französischen Mandats zwischen 1919 und 1943.



Die libanesische Regierung hatte gestern nach tagelangen Protesten ihren Rücktritt angekündigt, bleibt aber übergangsweise im Amt. Demonstranten werfen ihr Versagen und Korruption vor.