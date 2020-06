Der Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten, Biden, hat in einer Videobotschaft bei der Beisetzung von George Floyd zur Überwindung von Rassismus aufgerufen. Zu viele schwarze Menschen in den USA wüssten, dass sie ihr Leben verlieren könnten, indem sie einfach ihr Leben lebten, sagte Biden. Zu oft hätten zu viele Menschen weggeschaut. Amerika habe keine andere Wahl, als es in Zukunft besser zu machen, betonte der frühere US-Vizepräsident.

Floyd war am 25. Mai bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis getötet worden. Ein Polizist hatte sein Knie fast neun Minuten in den Nacken des 46-Jährigen gedrückt. Der Beamte und drei weitere Polizisten wurden festgenommen und angeklagt. Der Vorfall hatte Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in vielen Städten der USA und auch im Ausland ausgelöst.



Nach dem Gottesdienst mit 500 geladenen Gästen ist eine Prozession zum rund 20 Kilometer entfernten Friedhof geplant. Schon gestern hatten Tausende in der Kirche in Houston am aufgebahrten Sarg Abschied genommen.