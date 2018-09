Beispiel Syrien Die Grenzen der deutschen Außenpolitik

Die Katastrophe in Syrien verdeutlicht die schwierige internationale Rolle Deutschlands. Im Falle eines erneuten Giftgas-Angriffs in Syrien drohen die USA Machthaber Assad bereits mit Vergeltung. Auch die Bundeswehr wurde um Unterstützung gebeten. Kann sich die Regierung in Berlin der Verantwortung entziehen?

Diskussionsleitung: Klaus Remme, Deutschlandfunk

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek