Gutverdiener müssen ab dem kommenden Jahr höhere Sozialabgaben zahlen.

Das sieht der Entwurf einer Verordnung aus dem Bundessozialministerium vor, über den die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Demnach werden gemäß der Lohnentwicklung die Beitragsbemessungsgrenzen für die Sozialversicherungen angehoben. Zukünftig sollen in der gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung im Westen bis zu einem monatlichen Einkommen von 7.100 Euro Beiträge fällig werden, in Ostdeutschland liegt die Grenze bei 6.700 Euro. Bisher lag die Grenze bei 6.900 Euro in den alten und 6.450 Euro in den neuen Ländern.



Auch die Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung steigt zu Jahresbeginn auf bundeseinheitlich 4.837,50 Euro monatlich.