Bundesinnenministerin Faeser will der Bekämpfung sexueller Gewalt gegen Kinder opberste Priorität einräumen. (picture alliance / Flashpic)

Täglich würden 49 Kinder Opfer sexuellen Missbrauchs, sagte die SPD-Politikerin. Diese Situation könne eine Gesellschaft nicht hinnehmen oder akzeptieren. Faeser kündigte eine Stärkung der Ermittlerteams an. Kein Täter dürfe sich sicher fühlen, der Ermittlungsdruck müsse erhöht werden. Die technischen Möglichkeiten zur Auswertung und Analyse hoher Datenmengen müssten verbessert werden. Den Opfern soll umfassende medizinische und psychologische Hilfe gewährt werden.

Zudem einigte sich die Innenministerkonferenz auf ein verstärktes Vorgehen gegen Hasskriminalität im Internet. Hier müsse die Strafverfolgung intensiviert werden. Hasskriminalität münde in vielen Fällen in tatsächlichen Straftaten, wie die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke vor drei Jahren gezeigt hätte, so Faeser.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.