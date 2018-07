Was von dieser Welt-Aids-Konferenz bleibt, ist vor allem ein Wutausbruch. Elton John packte vor der versammelten internationalen Presse der heilige Zorn. Er wurde gefragt, ob er wirklich sicher sei, dass das Geld seiner Stiftung in osteuropäischen Ländern richtig verwendet wird, nämlich für die Prävention vor HIV. Hintergrund der Frage war die Klage viele Aktivisten in Amsterdam über die Diskriminierung und Stigmatisierung von Schwulen und Lesben in Osteuropa, vor allem in Russland. Da brauch es aus ihm heraus: Es mache ihn, und ich zitiere jetzt wörtlich, "fucking crazy". Denn wenn diese Diskriminierung nicht wäre, dann würden wir nicht alle zwei Jahre hier sitzen und wieder über dasselbe reden.

Wohl wahr, Sir Elton.

Diskriminierungen in Russland und den USA

Doch leider ist es eine Tatsache, dass in 50 Ländern der Welt, die HIV-Zahlen nicht zurück gehen, teilweise sogar steigen. Dass Homosexuelle in Russland nicht offen leben können und sich deshalb auch nicht auf HIV testen lassen oder Medikamente bekommen. Dass Drogenabhängigen dort statt sauberer Nadeln eine Gefängnisstrafe droht. Es ist eine Tatsache, dass sich jede Woche weltweit 7.000 junge Frauen zwischen 15 und 24 Jahren anstecken und dass junge Menschen in Osteuropa nicht über Sexualität aufgeklärt werden und nichts darüber wissen, wie und wo sie sich HIV einfangen können und weitergeben.

Und es ist ebenfalls eine Tatsache, dass US-Präsident Trump zum zweiten Mal hintereinander versucht hat, das Budget der nationalen Gesundheitsbehörde NIAID zu kürzen. Sie ist eines der aktivsten HIV-Forschungszentren der Welt.

Tatsache ist auch, dass die berüchtigte Politik der Global Gag Rule dafür sorgt, dass Hilfsorganisationen, die auf US-Gelder für die HIV-Therapie und Prävention angewiesen sind, strikte Regeln einhalten müssen: Keine Abtreibungen machen, dazu auch nicht beraten und sich nicht einmal für liberale Abtreibungsgesetze einsetzen dürfen.

Viele Gesundheitseinrichtungen und Frauenkliniken, können das aber nicht garantieren – und inzwischen machen die ersten Häuser in Afrika dicht – Einrichtungen, die auch HIV-infizierte Frauen betreut haben. Das alles sind Tatsachen, und sie könnten einen fassungslos, sprachlos und zornig machen. Zumal wir wissen, dass all dies nicht sein müsste, wenn genug Geld da wäre, um einfach jeden Menschen, der es braucht, mit HIV-Medikamenten zu versorgen.

Es fehlen sechs Milliarden Dollar zur Bekämpfung von AIDS

Aber klar, unterfinanziert ist das Ganze natürlich auch noch. Seit Jahren stagnieren die Gelder im Globalen Fonds, Regierungen bleiben im besten Fall bei ihren Zusagen, aber viele auch nicht – derzeit fehlen sechs Milliarden Dollar zur Bekämpfung der Seuche. All das ist, und nach einer Woche in Amsterdam kann ich das mit Fug und Recht sagen, in der Tat, "fucking crazy". Wir könnten die Krankheit längst unter Kontrolle haben, wenn der politische Wille da wäre und die unbegründete Diskriminierung von Menschen, die irgendwie anders sind als die Norm, endlich aufhören würde.

Und so werden wir in zwei Jahren, ins Auge des Orkans reisen, dann nämlich findet die Konferenz in San Francisco statt.

Und, ja, Sir Elton, alle werden dann wieder dasselbe sagen und hoffen, dass Donald Trump zuhört und den Protest vernimmt. Wahrscheinlich wäre es hilfreich, Sie würden neben Prinz Harry und Bill Clinton noch ein paar prominente Kumpels dorthin einladen und mal richtig ausflippen. Vielleicht ist das der beste und einzige Weg, der Welt zu zeigen, warum wir HIV nicht los werden und was wir davon halten.