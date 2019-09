Der Schauspieler Michael Schreiner ist tot.

Wie mehrere Medien melden, starb er bereits am 8. September in München im Alter von 69 Jahren. Bekannt wurde er unter anderem durch die Krimi-Reihe "Tatort" im Ersten. In den Folgen aus Ludwigshafen spielte er bis 1994 den Assistenten von Kommissarin Lena Odenthal (gespielt von Ulrike Folkerts). In der Serie „Dahoam is Dahoam" des Bayerischen Rundfunks gehörte Schreiner zur Stammbesetzung, dort spielte er den Knecht Xaver.