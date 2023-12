Mike Nussbaum im Jahr 2005 neben einer Büste von William Shakespeare. (Chris Walker / TNS via ZUMA Press / dpa)

Das gab seine Familie in Chicago im US-Bundesstaat Illinois bekannt. Nussbaum spielte seit den späten 1960er Jahren in zahlreichen Filmen und Fernsehproduktionen mit. Auftritte hatte er unter anderem in den Filmen "Men in Black", "Eine verhängnisvolle Affäre" und "Feld der Träume".

Diese Nachricht wurde am 25.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.