"Dario G" im September des vergangenen Jahres beim Wentworth Music Festival in Großbritannien. (dpa / ZUMAPRESS.com / Glenn Ashley)

Wie britische Medien unter Berufung auf Spencers Familie berichteten, erlag er einer Krebserkrankung. Als Dario G hatte der Musiker in den 1990er Jahren mehrere Hits in zahlreichen europäischen Staaten, darunter in Deutschland. Seine Dance-Hymne "Carnaval de Paris" war der Begleitsong im ZDF zur Fußball-Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich.

