Karim Tabbou, einer der Anführer der Bewegung "Hirak", bei einer Kundgebung in der algerischen Stadt Tipasa im Juli 2020. (picture alliance/dpa/MAXPPP/Millemo Ppn)

Man kenne die Gründe dafür nicht, teilte die Organisation Algerische Menschenrechtsliga mit. In dieser Woche hatte Tabbou eine Hommage auf den kürzlich in Haft gestorbenen Aktivisten Dabbazi veröffentlicht und den Behörden eine Mitschuld an dessen Tod gegeben.

Tabbou gilt als eine der Schlüsselfiguren der Protestbewegung "Hirak", die seit 2019 für eine grundlegende Reform des politischen Systems in Algerien eintritt. Von Hirak organisierte Proteste hatten zum Sturz des damaligen Präsidenten Bouteflika geführt. Wegen seiner Forderungen nach Reformen und nach einem Ende der Dominanz des Militärs wurde Tabbou bereits mehrfach festgenommen.

