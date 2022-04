Mino Raiola war ein einflussreicher Spielerberater für Fußballprofis, nun ist er im Alter von 54 Jahren gestorben. (picture alliance / LiveMedia)

In der Erklärung seiner Familie, die zunächst auf Twitter verbreitet wurde, heißt es: "In unendlicher Trauer nehmen wir Abschied von dem erstaunlichsten Fußballagenten, den es je gab. Mino kämpfte bis zum Ende mit der gleichen Kraft, mit der er unsere Spieler am Verhandlungstisch verteidigte."

Raiola wurde bei den Spielern für seine Geschäftstaktiken bewundert, die Klubs fürchteten sie. Sir Alex Ferguson etwa, der Boss von Manchester United, bezeichnete Raiola einmal als "Scheißkerl" - weil er Pogba zu einem ablösefreien Wechsel zu Juventus Turin überzeugt hatte. Auch in Dortmund eckte Raiola an, als es um den Haaland-Transfer ging. BVB-Sportdirektor Michael Zorc müsse ihn am Ende "wirklich gehasst haben", sagte Raiola einmal bei Sport1, und das habe einen Grund: "Ich bin bereit, für meine Spieler in den Krieg zu ziehen"

