Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, und Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, nehmen am Bund-Länder-Forum ihrer Partei zum Beginn der Urabstimmung über den Koalitionsvertrag mit SPD und FDP zur Bildung einer Bundesregierung teil. (picture alliance/dpa)

Hintergrund könnten Medienberichte sein, wonach der frühere Parteichef Özdemir überraschend Kabinettsmitglied werden und damit Co-Fraktionschef Hofreiter verdrängen könnte.

Eigentlich wollten die Grünen am Nachmittag mit der Vorstellung des Pesonals auch ihre Urabstimmung über den Koalitionsvertrag starten. Auch dies verzögert sich nun; dem Grünen-Bundesgeschäftsführer Kellner zufolge bis morgen. Mitgliederbefragung an sich soll nach Angaben der Partei zehn Tage dauern. Neben der digitalen Abstimmung ist auch eine Abstimmung per Brief möglich. Für die Annahme des Koalitionsvertrags und die Zustimmung zum Personaltableau ist eine einfache Mehrheit notwendig.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.