Die drei Physiker werden für ihre Forschungen zu Schwarzen Löchern, einem "der dunkelsten Geheimnisse der Galaxie" ausgezeichnet, so Göran K. Hansson, Generalsekretär der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm.

Der Brite Roger Penrose von der Universität Oxford bekommt den Nobelpreis für die "Entdeckung, dass die Bildung von Schwarzen Löchern eine robuste Vorhersage der allgemeinen Relativitätstheorie ist", wie Hansson mitteilte. Die andere Hälfte des Nobelpreises geht an den deutschen Physiker Reinhard Genzel vom Max-Planck-Institut in Garching und Andrea Ghez von der University of California für ihre "Entdeckung eines supermassereichen kompakten Objekts im Zentrum der Milchstraße", wie es in der Begründung des Nobelkomitees hieß. Alle drei Preisträger gelten als Pioniere der Forschung zu Schwarzen Löchern.

Verleihung des Physik-Nobelpreises im Livestream

Im vergangenen Jahr hatten sich der US-Kosmologe James Peebles sowie die Schweizer Exoplaneten-Entdecker Michel Mayor und Didier Queloz die Auszeichnung für ihre bahnbrechenden Beiträge zum Verständnis des Kosmos geteilt.

Erster Physik-Nobelpreis für Röntgen

Den ersten Physik-Nobelpreis hatte 1901 der deutsche Physiker Wilhelm Conrad Röntgen für die Entdeckung der nach ihm benannten Röntgenstrahlen erhalten.

Andrea Gehz ist erst die vierte Frau, die mit einem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Zuvor hatten die Kernphysikerinnen Marie Curie (im Jahr 1903 zusammen mit ihrem Mann Pierre Curie und Antoine Henri Becquerel) und Maria Goeppert-Mayer (1936 zusammen mit Eugene Wigner und Hans D. Jensen) sowie die Laserphysikerin Donna Strickland, die 2018 die begehrte Medaille erhalten.

Hintergründe zum Nobelpreis

Der Nobelpreis gilt international als eine der wichtigsten wissenschaftlichen Auszeichnungen. Dotiert sind die Nobelpreise in diesem Jahr pro Kategorie mit zehn Millionen schwedischen Kronen, dies entspricht rund 950.000 Euro, und damit mit einer Million Kronen mehr als im Vorjahr. Häufig gehen die wissenschaftlichen Auszeichnungen an mehrere Preisträger gleichzeitig, die entweder gemeinsam oder zum selben Fachgebiet geforscht haben.

Die diesjährige Nobelpreissaison hatte am Montag mit der Bekanntgabe der Preisträger für Medizin begonnen. Ausgezeichnet wurden die US-Forscher Harvey Alter und Charles Rice sowie ihr britischer Kollege Michael Houghton für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus.

Die Bekanntgabe der Nobelpreise wird am Mittwoch mit dem Preis für Chemie fortgesetzt. An den darauffolgenden Tagen folgen der Preis für Literatur am Donnerstag, am Freitag der Friedensnobelpreis und am Montag die Auszeichnung für Wirtschaftswissenschaften.

Wegen der Corona-Pandemie werden die Preisverleihungen in Stockholm und in Oslo am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter und Dynamit-Erfinder Alfred Nobel, in kleinerem Rahmen stattfinden. Die Zeremonie im Konzerthaus von Stockholm wird durch eine TV-Preisvergabe im Rathaus der schwedischen Hauptstadt ersetzt.

