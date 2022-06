Europäische Union

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der ukrainische Präsident Selenskyj (Archivfoto) (picture alliance / ZUMAPRESS.com | Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside)

Der Status wäre die erste Stufe auf dem Weg zu einer möglichen Mitgliedschaft in der Europäischen Union.

Was spricht für den Kandidatenstatus?

Das stärkste Argument ist derzeit, dass man die Ukraine nach dem Angriff Russlands unterstützen und an die EU binden müsse. Bundeskanzler Scholz sprach mit Blick auf den Antrag zum Beitritt von einem starken Bekenntnis der Ukraine zu Europa. Osteuropäische Mitgliedsstaaten verweisen darauf, dass der Ukraine derzeit der Weg in die Nato versperrt ist. Deshalb sollte sie zumindest an die EU herangeführt werden. In Deutschland unterstützen die Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP einen Kandidatenstatus für die Ukraine.

Was spricht gegen den Kandidatenstatus?

Hinter den Kulissen gibt es nach Angaben von EU-Diplomaten in einigen Ländern Bedenken gegen einen Beitritt. Demnach zählen zu den Skeptikern neben Deutschland und Frankreich auch Schweden, die Niederlande, Dänemark und Portugal. Ein Grund ist, dass kein Land mit ungelösten territorialen Konflikten der EU beitreten kann. Diesen Konflikt gibt es aber schon seit der russischen Annexion der Halbinsel Krim im Jahr 2014 und den pro-russischen Separatisten-Gebieten im Osten der Ukraine. Bemängelt werden auch die grassierende Korruption in der Ukraine und die mangelnden Rechtsstaatlichkeit.

Der Europäische Rechnungshof hatte der Ukraine im September ein Versagen im Kampf gegen die "Großkorruption" attestiert und Seilschaften "zwischen Oligarchen, hochrangigen Beamten, Politikern, der Justiz und staatseigenen Unternehmen" beklagt. Südländer wie Portugal könnten zudem finanzielle Einbußen erleiden, wenn milliardenschwere EU-Fördermittel in die Ukraine umgeleitet werden. Diese Probleme würden erst bei einem tatsächlichen Beitritt relevant, nicht schon beim Kandidatenstatus.

Wäre die EU bereit für die Ukraine?

Vor allem Frankreichs Präsident Macron hat darauf verwiesen, dass sich die EU vor der Aufnahme weiterer Länder erst selbst reformieren müsse. Ähnlich äußerte sich auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Bei ihrem Besuch in Kiew untermauerte sie ihre Unterstützung, forderte aber auch Reformen von dem Land, etwa im Kampf gegen die Korruption. In Brüssel wird dennoch erwartet, dass die Kommission einen Kandidatenstatus mit Auflagen für die Ukraine empfiehlt.

Bundeskanzler Scholz pochte auf eine weitgehende Abschaffung der Einstimmung bei Entscheidungen der 27 EU-Länder. Sollte ein großes Land wie die Ukraine mit mehr als 40 Millionen Einwohnern beitreten, hätte dies auch erhebliche Auswirkungen auf die Geldzuweisungen aus Brüssel und das Stimmengewicht der einzelnen Länder etwa im Europäischen Parlament.

Was bedeutet der Kandidatenstatus?

Der Status ist nur die erste Stufe eines langen Beitrittsprozesses mit vielen Zwischenstufen von der Aufnahme von Verhandlungen bis zur Eröffnung von Beitrittskapiteln. Für jeden Schritt ist jeweils eine erneute Einstimmigkeit der 27 Mitgliedstaaten erforderlich. Einige Länder haben schon seit vielen Jahren einen Kandidatenstatus: die Türkei seit 1999, Nordmazedonien seit 2005, Montenegro seit 2010, Serbien seit 2012. Der Status allein sagt also nichts über die tatsächlichen Beitrittschancen aus.

Was ist mit anderen Staaten?

Neben der Ukraine haben auch zwei andere ehemalige Sowjetrepubliken den EU-Beitritt beantragt - die Republik Moldau und Georgien. Die EU muss entscheiden, ob sie angesichts des russischen Angriffs eine Sonderregelung für die Ukraine schafft oder ob sie allen drei oder zumindest auch Moldau einen Kandidatenstatus gibt. Das gilt zwischen den EU-Ländern als umstritten. Vor allem Bundeskanzler Scholz hatte anfängliche Rufe nach einer schnellen EU-Mitgliedschaft der Ukraine mit dem Hinweis auf die sechs Westbalkan-Staaten gekontert, die bereits einen Beitrittsstatus haben. Er drängte die anderen EU-Partner darauf, endlich den Weg für die Aufnahme von konkreten Verhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien freizumachen. Scholz könnte seine Zustimmung zu Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine daran knüpfen, dass Albanien und Nordmazedonien den nächsten Schritt gehen können.

Weiterführende Informationen