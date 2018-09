In den USA ist der Chef des Medienkonzerns CBS, Moonves, nach neuen Vorwürfen sexueller Nötigung zurückgetreten.

Dies teilte das Unternehmen in New York mit. Man nehme die Anschuldigungen sehr ernst und habe eine Untersuchung eingeleitet, hieß es. Außerdem würden Moonves und der Sender 20 Millionen Dollar an die "MeToo"-Bewegung und für Gleichberechtigung am Arbeitsplatz spenden.



Moonves reagierte mit dem Rücktritt auf einen Artikel des Magazins "New Yorker". Darin beschuldigen ihn mehrere Frauen unter anderem, sie zum Sex gezwungen zu haben. Ähnliche Vorwürfe waren bereits vor Wochen erhoben worden. Damals hatte Moonves die Anschuldigungen zurückgewiesen.