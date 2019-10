Nach den Belästigungsvorwürfen mehrerer Frauen gegen Plácido Domingo hat der 78-Jährige auch sein Amt als Generaldirektor der Oper von Los Angeles niedergelegt.

Er trete von seinem Posten zurück und sage geplante Auftritte ab, hieß es in einer Mitteilung Domingos. Er tue dies mit schwerem Herzen, aber angesichts der jüngsten Anschuldigungen gegen ihn sei dieser Schritt im Interesse des Opernhauses. In der vergangenen Woche hatte Domingo bereits die New Yorker Metropolitan Oper verlassen. Mehrere Sängerinnen haben Domingo Übergriffe vorgeworfen, die teils Jahrzehnte zurückliegen.