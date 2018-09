Wegen des Vorwurfs sexueller Übergriffe gegen US- Richterkandidat Kavanaugh für das Oberste Gericht will das mutmaßliche Opfer vor dem Senat aussagen.

Wie mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend melden, will sich die Psychologieprofessorin Ford einer öffentlichen Anhörung stellen. Als Termin ist der kommende Donnerstag im Gespräch. Ford wirft Kavanaugh vor, er habe versucht, sie bei einer Schülerparty in den 1980er Jahren zu vergewaltigen.

Kavanaugh bestreitet das. - US-Präsident Trump hatte zuletzt die Glaubwürdigkeit des mutmaßlichen Opfers in Frage gestellt und seinen Richter-Kandidaten in Schutz genommen.