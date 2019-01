75 Jahre nach dem Ende der Belagerung Leningrads fördert Deutschland mehrere Projekte im heutigen St. Petersburg mit insgesamt 12 Millionen Euro.

Außenminister Maas sprach von einem Symbol dafür, dass man sich seiner Verantwortung bewusst sei. Es sei aber auch ein Signal, das so etwas niemals wieder geschehen dürfe.



Mit dem Geld solle ein Krankenhaus für Kriegsveteranen modernisiert werden, in dem noch heute Opfer der Blockade durch die deutsche Wehrmacht behandelt würden. Darüber hinaus fördere die Bundesregierung die Einrichtung eines deutsch-russischen Begegnungszentrums in St. Petersburg.



Russland will heute am 75. Jahrestag der Befreiung Leningrads mit einer Militärparade an die Toten erinnern.