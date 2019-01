Mit einer Militärparade hat Sankt Petersburg des Endes der deutschen Belagerung im Zweiten Weltkrieg vor 75 Jahren gedacht.

Mehr als 2.500 Soldaten nahmen bei Minusgraden und Schneefall an der Parade teil. Präsident Putin legte am Gedenkfriedhof Piskarjowskoje Blumen nieder. Für die Taten der Nationalsozialisten könne und werde es keine Vergebung geben, sagte Putin. Man müsse alles dafür tun, damit sich solche Tragödien nicht wiederholten.



Am 27. Januar 1945 gelang es sowjetischen Truppen, den Belagerungsring der Wehrmacht um das damalige Leningrad zu durchbrechen. Während der knapp 900 Tage dauernden Belagerung kamen Schätzungen zufolge mehr als eine Million Menschen ums Leben.

"872 Tage des Hungerns und Leidens"

Die Bundesregierung kündigte mehrere Projekte in Sankt Petersburg an, die mit insgesamt 12 Millionen Euro gefördert werden. Mit dem Geld solle ein Krankenhaus für Kriegsveteranen modernisiert werden. Darüber hinaus werde die Einrichtung eines deutsch-russischen Begegnungszentrums gefördert. Mit der Befreiung Leningrads sei "eine 872 Tage dauernde Zeit des Hungerns und Leidens" zu Ende gegangen, heißt es in einer Erklärung des Auswärtigen Amts. Die Leningrader Blockade sei als "brutaler Akt gegen eine ganze Stadt und ihre Bevölkerung" in die Geschichte eingegangen.

Kannibalismus aus Verzweiflung

Allein im Januar 1942 seien hunderttausend Menschen in der Stadt verhungert, sagte Susanne Schattenberg, Professorin für Zeitgeschichte und Kultur Osteuropas an der Universität Bremen, im Deutschlandfunk. Die Menschen hätten teilweise Ledergürtel oder -taschen ausgekocht, Gras gegessen oder Hunde und Katzen geschlachtet. "Aus Verzweiflung wurden auch Menschen gegessen", erläuterte Schattenberg.