In Belarus sind bei erneuten regierungskritischen Demonstrationen etwa 100 Personen festgenommen worden.

Nach Polizeiangaben hatten sie sich in der Hauptstadt Minsk an mehreren Menschenketten beteiligt, die den Rücktritt von Präsident Lukaschenko forderten. In dem osteuropäischen Land war im August ein Konflikt über die Präsidentschaftswahlen ausgebrochen. Lukaschenko wurde von staatlicher Seite als Sieger ausgerufen. Die Opposition bezeichnet das Wahlergebnis hingegen als manipuliert.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.