In Belarus ist der Oppositionelle Babariko zu 14 Jahren Lagerhaft verurteilt worden.

Der oberste Gerichtshof in der Hauptstadt Minsk verhängte die Strafe wegen Geldwäsche, Bestechung und Steuerhinterziehung. Babariko hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Der Repräsentant der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung für Belarus, Forst, sagte im Deutschlandfunk, man müsse von einem politisch motivierten Urteil ausgehen, da es kaum Details zu den Vorwürfen gegen Babariko gebe. Urteile wie dieses gehörten in Belarus mittlerweile zum Alltag. Dennoch sei es in dieser Höhe schockierend, betonte Forst. Mit Blick auf die Oppositionsbewegung sagte er, man erlebe derzeit eine fast schon gespenstische Ruhe im Land. Der Keim des Wandels lasse sich jedoch nicht einfach so ersticken. Es sei vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis die Proteste wieder aufflammten, so Forst.



Babariko galt vor der Präsidentenwahl im vergangenen Jahr als der aussichtsreichste Herausforderer von Machthaber Lukaschenko. Die Wahlkomission hatte ihm jedoch die Kandidatur untersagt, später wurde er festgenommen. Das hatte Proteste ausgelöst.

