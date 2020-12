In Belarus haben erneut tausende Menschen trotz eines Demonstrationsverbots gegen Machhaber Lukaschenko protestiert.

Nach Angaben des Innenministeriums wurden mehr als 300 Menschen festgenommen. Korrespondenten berichteten, die Polizei habe Wasserwerfer in Stellung gebracht, U-Bahn-Stationen gesperrt und das Mobilfunknetz gedrosselt, um eine Großdemonstration zu verhindern. Daher ruft die Opposition inzwischen dazu auf, sich dezentral und in vielen kleinen Gruppen zu versammeln. Genauere Zahlen darüber, wie viele Menschen dem Aufruf gefolgt sind, sind daher schwer abzuschätzen.



Oppositionsführerin Tichanowskaja meldete sich aus dem Exil zu Wort und lobte den Mut der Bürgerinnen und Bürger. Der Protest sei trotz Festnahmen und Polizeigewalt inzwischen Teil des Alltags vieler Menschen geworden, betonte sie. Auslöser für den anhaltenden Widerstand war die umstrittene Präsidentenwahl am 9. August, aus der Lukaschenko erneut als Sieger hervorgegangen war.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.