Bei Protesten in Belarus gegen Staatschef Lukaschenko hat es erneut Festnahmen gegeben.

Nach Angaben des Menschenrechtszentrums Wesna wurden allein in der Hauptstadt Minsk 75 Personen in Gewahrsam genommen. Dort waren gestern hunderte Studierende zum Beginn des neuen Semesters auf die Straße gegangen und hatten unter anderem die Freilassung von Gefangenen gefordert. Dabei gingen die Sicherheitskräfte teilweise gewaltsam gegen die Demonstranten vor. Zudem wurden nach Angaben des belarussischen Journalistenverbandes rund zehn Medienvertreter festgenommen.



Hintergrund der Proteste ist die Präsidentenwahl vor mehr als drei Wochen. Lukaschenko hatte sich mit rund 80 Prozent der Stimmen zum Sieger erklären lassen. Die Opposition erkennt das Ergebnis nicht an und spricht von Wahlfälschung.