Nach der Europäischen Union haben nun auch die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen führende Persönlichkeiten in Belarus verhängt.

Insgesamt gehe es um acht Personen, darunter sei auch der Innenminister des Landes, teilte das US-Finanzministerium in Washington mit. Hintergrund ist die umstrittene Präsidentenwahl in Belarus. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten zuvor auf ihrem Sondergipfel in Brüssel Strafmaßnahmen gegen rund 40 belarussische Offizielle ausgesprochen. Ihnen werde eine Beteiligung an Wahlfälschungen vorgeworfen, sagte EU-Ratspräsident Michel. Lukaschenko, der belarussische Staatschef, sei nicht auf der Liste. Die EU-Staaten erkennen die Präsidentenwahl in Belarus vom 9. August nicht an.

