Die Opposition in Belarus plant einem Bericht zufolge neue Proteste gegen Machthaber Lukaschenko.

Der frühere Kulturminister des Landes, Latuschko, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er werde die Bevölkerung über die sozialen Netzwerke aufrufen, am nächsten Sonntag auf die Straße zu gehen. An diesem Tag will die frühere

Sowjetrepublik mit einer Militärparade an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 76 Jahren erinnern.



Nach den Massenprotesten gegen Lukaschenko im Spätsommer und Herbst vergangenen Jahres gibt es seit Monaten allenfalls noch kleinere Aktionen in der Ukraine. Hintergrund des Unmuts in Teilen der Bevölkerung ist die weithin als gefälscht geltende Präsidentenwahl im vergangenen August.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.