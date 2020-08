Das Auswärtige Amt hat den Botschafter von Belarus wegen der jüngsten Entwicklung in dem Land zu einem dringenden Gespräch gebeten.

Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf das Ministerium in Berlin. In Belarus kommt es wegen der von Fälschungsvorwürfen überschatteten Wahl vom Wochenende seit Tagen zu heftigen Protesten. Die Polizei geht brutal gegen die Demonstranten vor. Die Bundesrepublik hat die Gewalt bereits kritisiert.



Auch heute gab es wieder Proteste gegen Präsident Lukaschenko. In der Hauptstadt Minsk bildeten Demonstranten lange Menschenketten. In wichtigen Staatsbetrieben legten Mitarbeiter die Arbeit nieder. Am Abend gingen landesweit erneut tausende Menschen auf die Straße. Nach Angaben des Innenministeriums wurden bislang mindestens 6.700 Personen festgenommen. Zwei Demonstranten kamen ums Leben; Dutzende wurden verletzt.



Laut dem amtlichen Wahlergebnis hatte Lukaschenko bei der Wahl mehr als 80 Prozent der Stimmen erhalten. Die Opposition spricht von Betrug.