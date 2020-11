Die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen haben ihre unabhängig von der EU verhängten Sanktionen gegen die Führung in Belarus ausgeweitet.

Die Außenministerien veröffentlichten eine gemeinsame Liste mit weiteren 28 Personen, denen die Einreise in die drei Länder untersagt ist. Darauf befinden sich nun die Namen von mehr als 150 Personen, die für die Fälschung der Präsidentenwahl und die Gewalt gegen friedliche Demonstranten verantwortlich gemacht werden. Darunter ist auch der belarussische Machthaber Lukaschenko. Die Ausweitung der Sanktionen folgte auf den Tod eines 31-jährigen Mannes, der in der vergangenen Woche von Sicherheitskräften überfallen worden sein soll und später an seinen Verletzungen starb.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.