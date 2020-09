Litauen, Lettland und Estland haben ihre Sanktionen gegen Belarus ausgeweitet.

Wie das litauische Außenministerium mitteilte, wurden Einreiseverbote gegen rund hundert weitere Personen aus Belarus verhängt. Darunter sind demnach Richter, Staatsanwälte, Polizisten und Regierungsvertreter. Sie werden für Wahlfälschungen, willkürliche Festnahmen oder Misshandlungen von Demonstranten mitverantwortlich gemacht. Die drei baltischen Staaten hatten bereits Ende August den belarussischen Staatschef Lukaschenko und weitere Regierungsvertreter auf eine schwarze Liste gesetzt.



Auch die EU plant Sanktionen gegen rund 40 politische Verantwortliche in dem Land. Allerdings blockiert Zypern die Strafmaßnahmen bislang. Auf einem EU-Gipfel Anfang Oktober in Brüssel soll darüber beraten werden.



In Belarus finden seit Wochen Massendemonstrationen gegen Lukschenko statt. Die Opposition wirft ihm vor, die Präsidentenwahl im vergangenen Monat gefälscht zu haben, bei der er nach offiziellen Angaben im Amt bestätigt wurde. Die belarussischen Sicherheitsbehörden gehen hart gegen die Demonstrierenden vor.

