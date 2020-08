Angesichts der anhaltenden Massenproteste gehen die Behörden in Belarus verstärkt gegen die Organisatoren der Demonstrationen und Streiks vor.

Zwei Mitglieder des von der Opposition gegründeten Koordinierungsrates sowie zwei Streikführer wurden festgenommen. Darüberhinaus wurde die ebenfalls dem Gremium angehörende Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch als Zeugin vorgeladen. Sie gilt als entschiedene Kritikerin von Staatschef Lukaschenko und hatte im Wahlkampf Oppositionsführerin Tichanowskaja unterstützt.



In Belarus kommt es seit der Präsidentenwahl am 9. August zu Protesten gegen den seit 26 Jahren regierenden Präsidenten. Die Opposition hält das offizielle Wahlergebnis für gefälscht, wonach der Staatschef mit 80 Prozent der Stimmen wiedergewählt wurde. Auch die EU erkennt das Wahlergebnis in Belarus nicht an.



Morgen befasst sich der Außenausschuss des Europäischen Parlaments mit der Krise in Belarus. Bei der Sitzung wird Oppositionsführerin Tichanowskaja per Video zugeschaltet, die nach nach Litauen geflohen ist.