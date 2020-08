Nach tausenden Festnahmen bei den Protesten gegen Präsident Lukaschenko in Belarus haben die Behörden mit der Freilassung vieler Gefangener begonnen.

Vor dem Gefängnis Okrestina in der Hauptstadt Minsk nahmen Familien und Freunde ihre Angehörigen in Empfang. Aus Oppositionskreisen hieß es, viele der Entlassenen hätten von Misshandlungen im Gefängnis berichtet und Wunden gezeigt. Der stellvertretende Innenminister Barsukow erklärte, bis heute früh würden alle festgenommenen Demonstranten freigelassen. Bei vielen handele es sich um Menschen, die am Rande nicht genehmigter Proteste ohne Grund festgenommen worden seien. - Tausende Menschen in Belarus hatten in den vergangenen Tagen den Rücktritt von Präsident Lukaschenko gefordert. Die Opposition wirft ihm Wahlfälschung vor.