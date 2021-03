In Belarus ermitteln die Behörden gegen die Oppositionspolitikerin Tichanowskaja.

Sie werfen ihr Terrorismus vor. Tichanowskaja stehe im Verdacht, gemeinsam mit weiteren Personen vor einigen Tagen Explosionen und Brandanschläge in der Hauptstadt Minsk geplant zu haben, hieß es von der Generalstaatsanwaltschaft.



Tichanowskaja hält sich seit der umstrittenen Wiederwahl des langjährigen Präsidenten Lukaschenko im vergangenen August im Exil in Litauen auf. In Belarus kam es zu Massenprotesten. Mehr als 33.000 Demonstranten wurden verhaftet. Den Sicherheitskräften wurde immer wieder massive Gewaltausübung vorgeworfen.



Sowohl Tichanowskaja als auch die USA und die EU erkennen das Wahlergebnis in Belarus nicht an. Die Polizei ging in der vergangenen Woche gegen Anhänger der Opposition vor, die in Minsk zu neuen Protesten zusammenkommen wollten. Erneut wurden hunderte Menschen festgenommen.

