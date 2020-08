Bundesaußenminister Maas hat das Vorgehen der autoritären Staatsführung in Belarus gegen Medienvertreter scharf kritisiert.

Wenn Journalistinnen und Journalisten willkürlich und ohne jede Rechtsgrundlage festgesetzt und durch den Entzug ihrer Arbeitserlaubnis an ihrer wichtigen Arbeit gehindert würden, dann sei das nicht akzeptabel, erklärte Maas. Unabhängige Berichterstattung müsse umfassend gewährleistet werden. Dazu habe sich Belarus auch international verpflichtet.



Vor der morgigen Großdemonstration der Opposition gegen Präsident Lukaschenko waren in- und ausländischen Journalisten die Arbeitserlaubnisse entzogen worden. Ein Kamerateam der ARD wurde über Nacht in einer Polzeistation in Minsk festgehalten.