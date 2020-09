Regierungssprecher Seibert hat nach der Vereidigung des belarussischen Staatschefs Lukaschenko bekräftigt, dass die Bundesregierung das Ergebnis der Präsidentenwahl in dem Land nicht anerkenne.

Die Wahl sei weder frei noch fair gewesen, sagte Seibert in Berlin. Es sei bezeichnend, dass die Vereidigung Lukaschenkos heimlich vorbereitet und unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt worden sei. Auch die EU erkennt die Wahl nicht an und plant Sanktionen gegen etwa 40 belarussische Regierungsvertreter, darunter Lukaschenko selbst.



Nach Angaben von Staatsmedien wurde Lukaschenko für eine weitere Amtszeit vereidigt. Die Amtseinführung war im Vorfeld nicht angekündigt worden. Es ist Lukaschenkos sechste Amtszeit. In sozialen Medien wurden als Reaktion auf die Vereidigung neue Proteste angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.