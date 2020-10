Der belarussische Präsident Lukaschenko soll nach dem Willen der Bundesregierung auch persönlich mit Sanktionen der Europäischen Union belegt werden.

In dem Land würden nach wie vor friedliebende Demonstranten festgenommen, sagte Außenminister Maas anlässlich der Beratungen mit seinen EU-Kollegen in Luxemburg. Er habe deswegen vorgeschlagen, ein neues Sanktionspaket auf den Weg zu bringen. In Belarus gibt es seit der Präsidentenwahl Anfang August Proteste gegen den autoritären Staatschef, der seit 26 Jahren an der Macht ist. Auslöser sind Vorwürfe, wonach das Ergebnis der Abstimmung gefälscht ist.



Weiteres Thema bei dem Treffen in Luxemburg ist der Giftanschlag auf den russischen Oppositionellen Nawalny mit dem militärischen Nervenkampfstoff Nowitschok. Dabei wird ein deutsch-französischer Vorschlag diskutiert, Sanktionen gegen mögliche Verantwortliche in Russland zu verhängen.

