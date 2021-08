Ein Jahr nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Belarus erinnert die Demokratiebewegung des Landes heute an die Massenproteste gegen Machthaber Lukaschenko.

Nach der Abstimmung am 9. August 2020 hatte sich Lukaschenko erneut zum Sieger erklären lassen - offiziell mit gut 80 Prozent der Stimmen. Die monatelangen Proteste ließ er brutal niederschlagen. Die Demokratiebewegung sieht dagegen die Oppositionspolitikerin Tichanowskaja als Gewinnerin der Wahl. Sie rief ihre Landsleute aus dem Exil in Litauen dazu auf, den Widerstand gegen den seit 1994 regierenden Lukaschenko nicht aufzugeben. Auch die Europäische Union geht davon aus, dass das Regime in Minsk das Ergebnis der Wahl fälschte.



Derweil sicherte Bundesaußenminister Maas der Demokratiebewegung Beistand zu. In einer Mitteilung heißt es, neben der politischen Unterstützung habe man "praktische Hilfen aufgelegt". Als Beispiel nannte der SPD-Politiker den "Aktionsplan Zivilgesellschaft Belarus", mit dem politisch verfolgte Menschen unterstützt würden.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.