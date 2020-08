In der belarussischen Hauptstadt Minsk sind gestern trotz des Verbots einer regierungskritischen Großkundgebung rund 5.000 Menschen auf die Straße gegangen.

Die Demonstranten forderten die Abwahl von Staatschef Lukaschenko, der am Sonntag für eine sechste Amtszeit kandidiert. Die Grünen-Politikerin Beck sieht im Widerstand gegen Lukaschenko eine neue Dimension. Angesichts seines verharmlosenden Umgangs mit der Corona-Pandemie und der katastrophalen wirtschaftlichen Situation des Landes stehe der Staatschef mehr denn je in der Kritik, sagte sie im Deutschlandfunk.



Lukaschenko gab sich zuletzt siegessicher. In Minsk sagte er, bei den Abstimmungen in der Vergangenheit hätten sich zwar stets etwa 20 Prozent der Menschen gegen ihn ausgesprochen. Die Mehrheit stehe aber hinter ihm. Lukaschenko regiert Belarus, das auch als Weißrussland bekannt ist, seit 26 Jahren autokratisch.