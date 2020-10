In Belarus ist es trotz eines massiven Aufgebots der Sicherheitskräfte zu neuen Massenprotesten gekommen. Mehr als 100.000 Menschen gingen in der Hauptstadt Minsk und anderen Städten des Landes auf die Straße, um gegen Machthaber Lukaschenko zu demonstrieren. Nach Angaben von Menschenrechtlern gab es etwa 60 Festnahmen.

In der Stadt Lida bestätigten die Behörden den Einsatz von Tränengas. In Minsk hatten Hundertschaften von Polizei und Militär das Stadtzentrum abgeriegelt. Bewaffnete Uniformierte mit Sturmhauben bezogen Stellung, um die Demonstration zu verhindern.



Die Proteste gegen Lukaschenko finden bereits den elften Sonntag in Folge statt.

