In Belarus wollen heute erneut Gegner und Unterstützer von Präsident Lukaschenko demonstrieren.

Erlaubt haben die Behörden nur eine Autokorso-Aktion von Anhängern Lukaschenkos in der Hauptstadt Minsk. Die Demokratiebewegung hingegen wird wie jeden Sonntag trotz angedrohter Polizeigewalt in Minsk und anderen Städten gegen den Machthaber demonstrieren. Die Proteste der Demokratiebewegung dauern seit der umstrittenen Präsidentenwahl vor drei Monaten an.



Gestern eröffnete Lukaschenko offiziell das erste Atomkraftwerk des Landes. Es war von Russland finanziert und gebaut worden.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.